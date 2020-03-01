التاريخ لا يكذب.. جنوب إفريقيا "عقدة" الأهلي في البطولات القارية (تقرير)







يستضيف فريق ماميلودي صن داونز نظيره الأهلي على ملعبه في جنوب إفريقيا يوم 7 مارس المقبل، ضمن مباريات إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.





وحسم فريق الأهلي مباراة الذهاب أمام صن داونز لصالحه بنتيجة 2-0 سجلهما التونسي (علي معلول)، ليعزز المارد الأحمر فرص تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة الإياب في جنوب إفريقيا، والتي ستكون صعبة بالتأكيد خاصة وأن الفريق الجنوب إفريقي يمتلك عناصر مميزة وخبرات جيدة، بالإضافة لعاملي الأرض والجمهور.





ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أمام ماميلودي صن داونز في لقاء الإياب لحسم تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





مواجهات الأهلي ضد أندية جنوب إفريقيا



التقي الأهلي مع الأندية الجنوب إفريقية في 22 مواجهة سابقة بالبطولات القارية، حقق 10 انتصارات، وخسر 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات، سجل المارد الأحمر 29 هدفا، واستقبلت شباكه 21 هدفا.





أول مباراة للأهلي ضد أندية جنوب إفريقيا كانت أمام ماميلودي صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2001، وتعادل ذهابا 1-1، وفاز إيابا 3-0.





أما آخر مباراة للأهلي ضد الأندية الجنوب إفريقيا، كانت أمام صن داونز ايضا مساء السبت 29 فبراير 2020، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، وفاز المارد الأحمر 2 - 0.





ماذا يفعل الأهلي في جنوب إفريقيا؟



تمثل جنوب إفريقيا عقدة تاريخية للنادي الأهلي في بطولات إفريقيا، حيث لم يتمكن من الفوز في أي مباراة على ملاعبها، وخاض المارد الأحمر 10 مباريات سابقة في بلد "نيلسون مانديلا" ضد 6 أندية (صن داونز - أياكس كيب تاون - بلاتينيوم ستارز - سوبر سبورت - أورلاندو بيراتس - بيدفيست)، خسر 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات.





سجل الأهلي 5 أهداف فقط خلال مبارياته في جنوب إفريقيا، واستقبلت شباكه 13 هدفا.





شهدت جنوب إفريقيا على الهزيمة الأكبر في تاريخ مشاركات الأهلي والأندية المصرية بالبطولات القارية، عندما خسر المارد الأحمر بنتيجة 5 -0 أمام ماميلودي صن داونز في ذهاب دور الثمانية بالنسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولم ينجح في تعويض هزيمته في لقاء الإياب وفاز 1-0 وودع منافسات البطولة.





وجاءت نتائج مباريات الأهلي في جنوب إفريقيا كالتالي:



2001: الأهلي 1 - 1 صن داونز (نهائي دوري أبطال إفريقيا)



2005: الأهلي 0 - 0 أياكس كيب تاون (ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا)



2007: الأهلي 2 - 2 صن داونز (دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا)



2008: الأهلي 1 - 2 بلاتينيوم ستارز (دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا)



2011: الأهلي 0 - 1 سوبر سبورت (دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا)



2013: الأهلي 0 - 0 أورلاندو بيراتس (ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا)



2013: الأهلي 1 - 1 أورلاندو بيراتس (نهائي دوري أبطال إفريقيا)



2015: الأهلي 0 - 1 أورلاندو بيراتس (نصف نهائي الكونفيدرالية)



2017: الأهلي 0 - 0 بيدفيست ويتس (دور الـ32 دوري أبطال إفريقيا)



2019: الأهلي 0 - 5 ماميلودي صن داونز (ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا)