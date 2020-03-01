كوريا الجنوبية تسجل 376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت فضائية "العربية" أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية سجل 376 إصابة جديدة، خلال أمس السبت فقط.

وسجل العدد الأكبر من الحالات في مدينة ديغو، وهي المدينة الواقعة في جنوب شرقي البلاد التي كانت في مركز العدوى في كوريا الجنوبية.

وربط انتشار الفيروس في كوريا الجنوبية بطائفة مسيحية تتبع كنيسة شينتشيونجي، وتعتقد السلطات أن العدوى تفشت بين أفراد الطائفة أثناء الشعائر الدينية.