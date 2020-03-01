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نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية
الأحد 01/مارس/2020 - 03:32 ص
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أوضح المخرج رامي إمام نجل الزعيم عادل إمام حقيقة شائعات تدهور الوضع الصحي لوالده على خلفية غيابه عن تكريم من قبل "مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما".
ووصف نجل الزعيم ما أثير من أقاويل وأخبار عن صحة والده قائلًا "إشاعات كالعادة".
وأشار إلى أنه ذكر سبب غياب والده عن المهرجان حين تسلمه جائزة الريادة نيابة عنه حيث أكد أنه يعاني من برد شديد، ولذلك لم يتمكن من الحضور.
يذكر أن الزعيم حصل على جائزة الريادة السينمائية من "مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما"في دورته الـ68.
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