Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من "قيامة عثمان" على "ATV"

الأحد 01/مارس/2020 - 03:00 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

تذاع الحلقة الجديدة من مسلسل "قيامة عثمان" والذي يعد تكملة للمسلسل الشهير "أرطغرل"، الأربعاء من كل أسبوع.

المؤسس عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم وإخراج متين جوناي.

القنوات الناقلة للمؤسس عثمان
ويتم عرض الملسسل على قناة  ATV التركية، ويقدم "الفجر الفني" ترددات القناة على الأقمار الصناعية.

"أبطال المسلسل"
بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.

"قصة المسلسل"
تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. 


تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من "قيامة عثمان" على "ATV"
تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من "قيامة عثمان" على "ATV"
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة العالمية" تحذر المصريين من فيروس أخطر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ أقل من ساعة

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- الإصابة تضرب علي معلول وتهدد مشاركته أمام صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرة الصحة تُوجه رسالة عاجلة بشأن "كورونا".. وتطالب المصريين بالثبات

منذ حوالي 5 ساعات

وائل جمعة لـ"فايلر": عدم مشاركة بادجي أساسيا جريمة

منذ حوالي 6 ساعات

خبير يكشف عن دور "كورونا" في مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يوم

شريهان تساند الزعيم عادل إمام في وعكته الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي NOW

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 10 ساعة

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم يلا شوت beIN SPORT المفتوحة | رابط ماتش الاهلي ON SPORT اون سبورت

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:36 ص

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

03:32 ص

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

11:18 م

وزيرة الصحة تُوجه رسالة عاجلة بشأن "كورونا".. وتطالب المصريين بالثبات

10:59 م

خبير يكشف عن دور "كورونا" في مفاوضات سد النهضة

03:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status