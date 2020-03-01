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ديانا كرزون تنشر فيديو لحفل خطوبتها.. شاهد ماذا فعلت مع والدتها (فيديو)
الأحد 01/مارس/2020 - 02:34 ص
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احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، بعقد قرانها على الإعلامي معاذ العمري، ونشرت صورا ومقطع فيديو للحفل، ظهرت خلالها وهي تقبل يد والدتها.
ونشرت كرزون صورا للحفل على حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تمت الجاهة والخطوبة في هذه الليلة المباركة".
وأضافت: "أسأل الله أن يبارك لنا ويكتب لنا ولكم الخير، اللهم لك الحمد".
ونشر معاذ العمري، صورا على صفحته على "انستجرام" مع ديانا كرزون، وعلق عليها: "أنتم سبقتونا بمحبتكم وأعلنتم عن الجاهة، رغم أننا كنا قد قررنا الإعلان يوم الجاهة".
وأضاف: "لكن الأخوة الصحفيين لم يستطيعوا الانتظار إلى يوم الجمعة حتى يتم الإعلان رسميا".
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