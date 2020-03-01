Advertisements
Advertisements
Advertisements

ديانا كرزون تنشر فيديو لحفل خطوبتها.. شاهد ماذا فعلت مع والدتها (فيديو)

الأحد 01/مارس/2020 - 02:34 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، بعقد قرانها على الإعلامي معاذ العمري، ونشرت صورا ومقطع فيديو للحفل، ظهرت خلالها وهي تقبل يد والدتها.

ونشرت كرزون صورا للحفل على حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تمت الجاهة والخطوبة في هذه الليلة المباركة".

وأضافت: "أسأل الله أن يبارك لنا ويكتب لنا ولكم الخير، اللهم لك الحمد".

ونشر معاذ العمري، صورا على صفحته على "انستجرام" مع ديانا كرزون، وعلق عليها: "أنتم سبقتونا بمحبتكم وأعلنتم عن الجاهة، رغم أننا كنا قد قررنا الإعلان يوم الجاهة".

وأضاف: "لكن الأخوة الصحفيين لم يستطيعوا الانتظار إلى يوم الجمعة حتى يتم الإعلان رسميا".



Advertisements

أخبار تهمك

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ 40 دقيقة

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة العالمية" تحذر المصريين من فيروس أخطر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يوم

خبير يكشف عن دور "كورونا" في مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل- الإصابة تضرب علي معلول وتهدد مشاركته أمام صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ حوالي 10 ساعة

شريهان تساند الزعيم عادل إمام في وعكته الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم يلا شوت beIN SPORT المفتوحة | رابط ماتش الاهلي ON SPORT اون سبورت

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة الصحة تُوجه رسالة عاجلة بشأن "كورونا".. وتطالب المصريين بالثبات

منذ حوالي 5 ساعات

وائل جمعة لـ"فايلر": عدم مشاركة بادجي أساسيا جريمة

منذ حوالي 6 ساعات

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي NOW

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:36 ص

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

03:32 ص

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

11:18 م

وزيرة الصحة تُوجه رسالة عاجلة بشأن "كورونا".. وتطالب المصريين بالثبات

10:59 م

خبير يكشف عن دور "كورونا" في مفاوضات سد النهضة

03:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status