ديانا كرزون تنشر فيديو لحفل خطوبتها.. شاهد ماذا فعلت مع والدتها (فيديو)





احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، بعقد قرانها على الإعلامي معاذ العمري، ونشرت صورا ومقطع فيديو للحفل، ظهرت خلالها وهي تقبل يد والدتها.





ونشرت كرزون صورا للحفل على حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تمت الجاهة والخطوبة في هذه الليلة المباركة".





وأضافت: "أسأل الله أن يبارك لنا ويكتب لنا ولكم الخير، اللهم لك الحمد".



