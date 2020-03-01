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قرار صادم من الأهلي لكهربا قبل مواجهة صن داونز

الأحد 01/مارس/2020 - 02:27 ص
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كهربا
كهربا
محمد جمال
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حقق النادي فوز كبير على صن داونز الجنوب إفريقي ضمن مباريات ذهاب دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 بهدفين دون رد على ستاد القاهرة الدولى سجلهما على معلول الظهير الأيسر التونسي للفريق.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قرر استبعاد رمضان صبحي و محمود عبد المنعم كهربا من لقاء العودة.

وتابع عبدالحفيظ في مداخلة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار، أن فايلر قرر اصطحاب نفس قائمة لقاء الذهاب والتي تتكون من 20 لاعبا.

وأضاف عبدالحفيظ في مداخلة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار:"شوفنا ماتش مانشيستر سيتي وريال مدريد، مان سيتي قلب الماتش في الشوط الثاني".

وتابع: "مواجهة العودة أمام صن داونز ستكون مختلفة تماما عن مباراة اليوم والفوز بثنائية نتيجة إيجابية اعتقد أنها نتيجة مطمئنة ولكن اللقاء هناك سيكون كبير ونستعد لها بقوة".

وأتم: "تناقشنا وتم الاستقرار على سفر الفريق لجنوب إفريقيا للتأقلم على الأجواء وخاصة مع نقص الأكسجين".
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