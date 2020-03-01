أستاذ علم فيروسات: كورونا ينتهي في هذا التوقيت (فيديو)



وأضاف شاهين خلال لقاءه ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب الذي يعرض على فضائية "mbc مصر": "فيروس كورونا من السلالات التي تصيب الإنسان والحيوان، وكل أنواع الفيروسات تتزايد في الشتاء، وعلى سبيل المثال البعوض يأتي في الصيف وينتهي بالشتاء".



وتابع أستاذ علم الفيروسات بطب الزقازيق : هذا الفيروس له ذروة مناخية يظهر خلالها وينتهي ولا داعي لكل هذا القلق المسيطر على المواطنين".

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بطب الزقازيق، إنه بانتهاء فصل الشتاء سينتهي فيروس كورونا.