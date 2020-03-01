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حقيقة عودة عمرو وردة للمنتخب

الأحد 01/مارس/2020 - 02:25 ص
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عمرو وردة
عمرو وردة
محمد جمال
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تحدث محمد بركات مدير المنتخب الوطنى عن إمكانية ضم رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال المعسكر القادم فى مارس المقبل إستعداداً لمواجهة توجو يومي 26 و29 ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

واكد محمد بركات، مدير الكرة بمنتخب مصر، أن إصابة رمضان صبحي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ستؤثر على تواجده في معسكر منتخب مصر القادم.

وتابع بركات في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "طبعا استمرار إصابته سيؤثر على انضمامه لمعسكر منتخب مصر".


وأوضح: "قمنا بالتواصل مع مسئولي الأهلي ولم نجد إجابة واضحة أو تشخيص لاستمرار إصابته، اتمنى له السلامة فهو لاعب مهم".


واكد مدير الكرة بمنتخب مصر، أن انضمام عمرو وردة، نجم منتخب مصر المحترف في لاريسا اليوناني، الى معسكر منتخب مصر المقبل، وارد.


وتابع بركات في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "نحن اغلقنا الصفحات القديمة لا ننظر إلى اي حسابات وفتحنا صفحات جديدة أمام الجميع".
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