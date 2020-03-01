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كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

الأحد 01/مارس/2020 - 02:09 ص
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ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
محمد الدمتناوي
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يلتقي فريق ريال مدريد، أمام نظيره برشلونة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وتقام مباراة ريال مدريد ضد برشلونة على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي.


يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل خطف الصدارة من برشلونة.


بينما يحاول برشلونة الخروج بنتيجة إيجابية من أجل توسيع الفارق مع ريال مدريد والهروب بعيدا بالصدارة.


موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد أمام برشلونة مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.


القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام برشلونة عبر قناة Bein Sport hd 3.


تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيرلاند ميندي، سيرخيو راموس، رافائيل فاران، داني كارفخال.

الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو، فيدريكو فالفيردي.

الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.


تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: جونيور فيربو، جيرارد بيكيه، كليمينت لينجليه، نيلسون سيميدو.

الوسط: سيرجي بوسكيتس، فرينكي دي يونج، آرثر ميلو، آرتورو فيدال.

الهجوم: ليونيل ميسي، أنتوان جريزمان.


ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد ريال مدريد في الوصافة برصيد 53 نقطة.
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