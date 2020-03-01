كأس الكونفدرالية| التشكيل المتوقع لـ فريق بيراميدز ضد زاناكو الزامبي



يحل الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم الأحد أمام مضيفه زاناكو الزامبي صاحب الأرض والجمهور ضمن إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





موعد مباراة بيراميدز ضد زاناكو الزامبي



ومن المقرر أن تُقام مواجهة فريق بيراميدز ضد مضيفه زاناكو الزامبي ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ8 من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في تمام الثالثة عصراً من مساء اليوم الأحد الموافق 29-2-2020.





التشكيل المتوقع لـ بيراميدز ضد زاناكو الزامبي .. جون أنتوي يقود الهجوم



وفي سياق متصل يُنتظر أن يبدأ المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة مضيفه زاناكو الزامبي مساء اليوم الأحد، بالدفع بالقوة الهجومية من أجل ضمان تحقيق نتيجة إيجابية تسهل المأمورية في لقاء العودة بمصر وكذلك تفادياً لأية مفاجآت من صاحب الأرض والجمهور ليصبح التشكيل كاملاً كالتالي:-





حراسة المرمى: المهدي سليمان.



خط الدفاع: عبد الله بكري، ولفريد كانون، طارق طه، محمد حمدي.



خط الوسط: نبيل دونجا، أحمد توفيق، عبد الله السعيد، إبراهيم حسن، محمود حمادة.



خط الهجوم: جون أنطوي.





قائمة فريق بيراميدز أمام زاناكو الزامبي



وكان المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قد كشف عن قائمة لاعبيه التي سافرت لزامبيا لمواجهة زاناكو في ذهاب دور ربع نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية، وضمت القائمة المختارة 23 لاعبا هم:







حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان - أحمد دعدور .



خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون .