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"الصحة العالمية" تنصف الحكومة المصرية في أزمة "كورونا"

الأحد 01/مارس/2020 - 03:20 ص
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جون جابور
جون جابور
مروة عبدالعزيز
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قال جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الشائعات عن فيروس كورونا بمصر أخطر من المرض لأنها تربك النظام الصحي وتتسبب في البلبلة.

وأضاف "جابور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن منظمة الصحة العالمية تنسق بشكل دائم مع وزارة الصحة المصرية، خاصة في قطاع الطب الوقائي، مشددا على ضرورة عدم نشر أي معلومات، إلا من المصادر الرسمية سواء وزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة المصرية.

وتابع: "منظمة الصحة العالمية تزود مصر بأحدث المعلومات حول هذا الفيروس.. وحالة واحدة أصيبت بفيروس كورونا بمصر وتماثلت للشفاء، والآن مصر خالية من إصابات الكورونا.. و"كورونا" سلالة جديدة، ومعدلات الوفاة بسبب هذا الفيروس الجديد قليلة جدًا، ولا تزيد عن 3.5% في الصين، وخارج الصين لا يزيد عن 1.4% وهي نسبة غير مقلقة".
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الكلمات المفتاحية

الصحة العالمية الصحة إصابات كورونا

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