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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا اليوم الأحد 1/3/2020 في كأس الرابطة الإنجليزية

الأحد 01/مارس/2020 - 01:33 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق استون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه اليوم الأحد 1 مارس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.


وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق استون فيلا في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


وكان فريق أستون فيلا قد خسر في مباراته الماضية بالدوري الانجليزي الممتاز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء من فريق ساوثهامبتون، بينما فاز فريق مانشستر سيتي على ليستر سيتي بنتيجة هدف نظيف.


وحقق مانشستر سيتي انتصارا رائعا على حساب فريق ريال مدريد الإسباني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.


ويحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة وبفارق 22 نقطة عن فريق ليفربول صاحب الصدارة
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