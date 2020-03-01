ما الفرق بين الإنفلونزا وفيروس كورونا؟.. أستاذ طب وقائي يوضح!

كشف الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الطب الوقائي، عن الفرق بين أعراض الإنفلونزا العادية وفيروس كورونا، لافتًا إلي أن الأعراض واحدة مثل العطس وضيق في التنفس، الشعور بالتعب، ولهذا قد يشعر أي مواطن مصاب بالإنفلونزا بأنه مصاب بالكورونا.





وأضاف "المر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء السبت: "كورونا ليس من الأمراض الخطيرة، بل معتدلًا"، لافتًا إلى أن عدد المصابين بالمرض 34 ألف حالة والوفيات لا يزيد عن 3 آلاف حالة، وتم شفاء أكثر من 80 ألف، وهذا يعني أن نسبة الوفيات أقل من 3%.





وتابع أستاذ الطب الوقائي: "عدد الوفيات التي حدثت بسبب فيروس سارس سابقًا في الصين وصلت لـ10%"، مضيفا أن مصر ليس بها أي إصابات بالكورونا حتى الآن، والدولة قادرة على التعامل معه.



