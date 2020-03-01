أحمد عكاشة لحضور ندوته: "أفضل شيء يحميكم من آلام الاكتئاب والقلق المحبة"



علق الدكتور أحمد عكاشة، عن الأمراض النفسية والجلسات العلاجية قائلًا: "زمان كان بيسموها جلسات كهرباء دلوقتي قانوني اسمها جلسات تنظيم إيقاع المخ، لذالك أنا قولت لـتلامذتي لو جالي اكتئاب بلاش العلاج الكيميائي ولكن الحل الأسرع الجلسات".



وتابع كلامه: قائلًا: "نصيحة لكم أفضل شئ يحميكم من آلام الاكتئاب والقلق القدرة على المحبة، الحب".



وتم تكريم الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية وأستاذ ورائد الطب النفسي في الشرق الأوسط، عن مجل أبحاثه والجهد المبذول في الارتقاء بالطب النفسي في الوطن العربي، وذلك خلال ندوة ولقاء مفتوح بعنوان "الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي".



وتناقش الندوة الطب النفسي الإيجابي والحملة التي يتبناها الدكتور أحمد عكاشة من أجل إزالة وصمة المرض النفسي، وكيفية التعامل النفسي مع المراهقين.



ونظم نادي الجزيرة ندوة علمية عن المرض النفسي، تحت عنوان "الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي"، التي تبناها الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية، وأستاذ الطب النفسي.







