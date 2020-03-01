افتتاح 3 مشروعات أثرية سياحية كبرى خلال أسابيع.. تعرف عليها

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن مصر على موعد مع افتتاح ثلاث مشروعات أثرية سياحية كبرى أولها منطقة سقارة، والتي تضم هرم زوسر المدرج، أول بناء حجري في التاريخ.

ولفت إلى أنه سيتم افتتاح المنطقة قريبًا بعد أن تم انتهاء ترميمات الهرم المدرج وتطوير المنطقة وتأهيلها للزيارة.

وأشار إلى أن المشروع الثاني هو افتتاح قصر البارون إمبان في مصر الجديدة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من ترميمه وتحويله لمعرض عن هيليوبوليس ونشأة مصر الجديدة، وذلك خلال شهر مارس.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن المشروع الثالث سيكون عبارة عن افتتاح أول كافتيريا بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية، تمهيدًا لافتتاح مشروع تطوير المنطقة ككل.

جاءت تصريحات العناني على هامش افتتاح متحف الغردقة بحضور رئيس الوزراء وسفراء دول العالم.