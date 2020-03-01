أحمد عكاشة عن سلبيات الاكتئاب: "أكبر مرض يمنع الفرد من العمل"





علق الدكتور أحمد عكاشة، على مرض الاكتئاب قائلا إن مجموعة من علماء الطب النفسي وضعو بعض الأشخاص المرضى وتابعوا سلوكهم وجدوا أن أكبر مرض يمنع الفرد من العمل هو الاكتئاب والمتوتر.





وأضاف في ندوة "الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي": "بينما مريض القلب، مريض السرطان، مريض الروماتيزم كل هؤلاء يذهبون للعمل".



وتم تكرم الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية وأستاذ ورائد الطب النفسي في الشرق الأوسط، عن مجل أبحاثه والجهد المبذول في الارتقاء بالطب النفسي في الوطن العربي، وذلك خلال ندوة ولقاء مفتوح بعنوان "الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي".



من ناحية أخرى نشر للدكتور أحمد عكاشة ما يقرب من 47 كتاب باللغة العربية والانجليزية، منهم أربعة مراجع في الطب النفسي وعلم النفس الفيسيولوجي، كما نشر له 342 بحثا علميا في المجالات العلمية العالمية والمحلية، وعضو في لجان علمية عديدة وحاصل على الزمالة من ادنبره بلندم.





كان نادي الجزيرة نظم ندوة علمية عن المرض النفسي، تحت عنوان "الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي"، التي تبناها الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية وأستاذ الطب النفسي.