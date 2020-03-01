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شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

الأحد 01/مارس/2020 - 01:27 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، موضحة أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري، مائل للدفء على القاهرة، حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.


وأوضح البيان، أن هناك شبورة مائية على أغلب الأنحاء، مع انعدام فرص تساقط الأمطار على كافة الأنحاء، والرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.


وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:


القاهرة: العظمى 21 والصغرى 13

شبين الكوم: العظمى 20 والصغرى 12

طنطا: العظمى 20 والصغرى 12

دمنهور: العظمى 20 الصغرى 12

محافظة الإسكندرية: العظمى 20 والصغرى 13

بلطيم: العظمى 20 والصغرى 12

مطروح: العظمى 18 والصغرى 11

السلوم: العظمى 19 والصغرى 10

أسوان: العظمى 26 والصغرى 15

بني سويف: العظمى 22 والصغرى 11

المنيا: العظمى 22 والصغرى 10

أسيوط: العظمى 23 والصغرى 11

سوهاج: العظمى 23 والصغرى 12

قنا: العظمى 24 والصغرى 11

الأقصر: العظمى 25 والصغرى 12

أسوان: العظمى 26 والصغرى 15

أبو سمبل: العظمى 25 والصغرى 15

الوادي الجديد: العظمى 25 والصغرى 11

شلاتين: العظمى 25 والصغرى 17

أبو رماد: العظمى 25 والصغرى 16

حلايب: العظمى 23 والصغرى 16

رأس حدربة: العظمى 22 والصغرى 17 درجة.​​​​​​​

السويس: العظمى 22 والصغرى 12

العريش: العظمى 19 والصغرى 13

رفح: العظمى 19 والصغرى 12

رأس سدر: العظمى 23 والصغرى 15

نخل: العظمى 20 والصغرى 09

نويبع: العظمى 22 والصغرى 16

طابا: العظمى 21 والصغرى 11

كاترين: العظمى 14 والصغرى 07

الطور: العظمى 22 والصغرى 15

شرم الشيخ: العظمى 22 والصغرى 17

الغردقة: العظمى 23 والصغرى 15

مرسى علم: العظمى 23 والصغرى 15

الفيوم: العظمى 21 والصغرى 11

 سيوة: العظمى 20 والصغرى 07

بورسعيد: العظمى 20 والصغرى 13

دمياط: العظمى 19 والصغرى 12

الزقازيق: العظمى 21 والصغرى 13

الإسماعيلية: العظمى 22 والصغرى 11
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