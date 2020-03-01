خبير يكشف عن دور "كورونا" في مفاوضات سد النهضة

قال الدكتور نادر نور الدين الخبير المائي، وأستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا تسعى ألا يكون هناك آلية لاتفاق سد النهضة، وألا يكون عليها شاهد ولا أن يكون هناك جهاز لفض المنازعات.





وأضاف نور الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" الذي يعرض على فضائية "اكستر نيوز"، أمس السبت: "الولايات المتحدة والبنك الدولي يحاولان الاتفاق مع إثيوبيا على الكمية الممررة من مياه والتي تقدر بـ 50 مليار متر مكعب، وعلى أن يتم المليء في السنوات عديدة الفيضان واستبعاد الملي في السنوات العجاف والشحيحة المياه، ولا أستبعد استغلال أديس أبابا لتفشي فيروس كورونا وانشغال العالم به".





وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلنها عدة مرات أن مصر تحترم رغبة إثيوبيا في التنمية، وتطوير بلدها ولكنها عليها أن تحترم الإرادة المصرية بأنه ليس لديها مورد للمياه سوى نهر النيل، وهو حياة بالنسبة لنا وليس تنمية.. إثيوبيا لديها 9 أحواض أنهار كل حوض يحتوي على العشرات من الروافد والأنهار الصغيرة، بينما مصر لديها نهر وحيد ليس له فروع ولا روافد".



