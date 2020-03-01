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تنفيذ محطة "بحر البقر" لمعالجة الصرف الصحي بتكلفة مليار دولار

الأحد 01/مارس/2020 - 05:57 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كريم وزيري
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تعد محطة بحر البقر، أكبر محطة معالجة صرف صحي ثلاثية في العالم، بطاقة 5 مليون متر مكعب، بعد التفوق على محطة في المكسيك هي الأولى عالميًا حاليا بطاقة 3 مليون متر مكعب.

يستهدف المشروع استصلاح وزراعة ٤٠٠ ألف فدان في سيناء، في خمس مواقع تتبع إداريًا ثلاث محافظات، وهي مناطق: سهل الطينة، وجنوب قنطرة شرق، ورابعة، وبئر العبد، والسر والقوارير.

ويساهم المشروع في خلق 40.200 فرصة عمل مؤقتة وغير مؤقتة وتنتج المحطة 1.8 مليار متر مكعب مياه معالجة سنويًا ويترتب على المشروع تنمية متكاملة من مشروعات زراعية وحيوانية وصناعية.
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الكلمات المفتاحية

محطة بحر البقر محطة الصرف الصحي دولار

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