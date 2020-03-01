مشاهدة مباريات اليوم.. موعد مباراة زاناكو ضد بيراميدز الأحد 1/ 3 / 2020 في كأس الكونفدرالية





يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، مباراة قوية ضد زاناكو الزامبي، في ذهاب دور الثمانية لكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".





ويحل بيراميدز ضيفًا على زاناكو الزامبي اليوم الأحد 1 مارس الجاري، على ملعب الأخير في ذهاب دور الربع نهائي.





وكان بيراميدز سبورت تأهل لدور الثمانية بعدما احتل صدارة المجموعة الأولي والتي ضمت كل من "المصري البورسعيدي، ونواذيبو الموريتاني وإينجو رينجرز النيجيري".