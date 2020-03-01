خبير مائي: بيان الخارجية الإثيوبية مليء بالمغالطات

كشف الدكتور نادر نور الدين الخبير المائي، وأستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، آخر تطورات مفاوضات سد النهضة، لافتًا إلى أن بيان وزارة الخارجية المصرية عن الأمر يتمتع بالحكمة والموضوعية الشديدة.





وأضاف نور الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" الذي يعرض على فضائية "اكستر نيوز"، أمس السبت: " الموقف المصري واضحًا والخيار الوحيد أمامنا المفاوضات، والتواصل السلمي للوصول لحل للأزمة، وضمان عدم حدوث تداعيات جسيمة على حصة مصر من المياه".





وتابع أستاذ الموارد المائية: "مصر تعتمد على نهر النيل كمورد وحيد للمياه على أراضيها، وهو شريان الحياة لمصر"، لافتًا إلى أن بيان الخارجية الإثيوبية تضمن العديد من المغالطات، أهمها سلامة السد وأدعى أنه تم دراسة الأمر من قبل عن طريق خبراء دوليين، وهذا غير صحيح على الإطلاق، لأنهم أوقفوا عمل المكتب الاستشاري الفرنسي بمجرد أن قدم التقرير المبدئي لهم.



