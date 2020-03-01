مشاهدة مباريات اليوم.. موعد مباراة المصري ونهضة بركان الأحد 1/ 3 / 2020 في كأس الكونفدرالية







يستضيف ستاد السويس الجديد مواجهة قوية تجمع بين النادى المصري ونظيره نهضة بركان وصيف كأس الكونفدرالية الإفريقية العام الماضي ضمن مباريات ذهاب دور ال 8 من بطولة الكونفدرالية.





موعد مباراة المصري ونهضة بركان بالكونفدرالية الإفريقية



يحل نادي نهضة بركان ضيف على المصري ضمن مباريات ذهاب دور ال 8 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم، الاحد فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 7.





ويدخل المصري اللقاء تحت قيادة المدير الفنى الجديد والمخضرم طارق العشري بعدما رحل إيهاب جلال مؤخرًا عن تدريب الفريق.