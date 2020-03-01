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مشاهدة مباريات اليوم.. موعد مباراة المصري ونهضة بركان الأحد 1/ 3 / 2020 في كأس الكونفدرالية

الأحد 01/مارس/2020 - 12:58 ص
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المصري ونهضة بركان
المصري ونهضة بركان
محمد جمال
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يستضيف ستاد السويس الجديد مواجهة قوية تجمع بين النادى المصري ونظيره نهضة بركان وصيف كأس الكونفدرالية الإفريقية العام الماضي ضمن مباريات ذهاب دور ال 8 من بطولة الكونفدرالية.


موعد مباراة المصري ونهضة بركان بالكونفدرالية الإفريقية

يحل نادي نهضة بركان ضيف على المصري ضمن مباريات ذهاب دور ال 8 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم، الاحد فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 7.


ويدخل المصري اللقاء تحت قيادة المدير الفنى الجديد والمخضرم طارق العشري بعدما رحل إيهاب جلال مؤخرًا عن تدريب الفريق.


وضمت قائمة المصرى 22 لاعبًا هم:

أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، كريم العراقى، عمر كمال عبد الواحد، خالد مصطفى، عمرو موسى، فريد شوقى، ايزى ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، حسن على، اسلام عطية، مفتاح طقطق، حسين رجب، محمد جابر، شيخ موكورو، أحمد عادل ميسى، حجاج عويس، محمود وادى، أوستين أموتو.
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