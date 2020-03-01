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إعلامي: الإخوان يستغلون فيروس كورونا لإثارة الفوضى

الأحد 01/مارس/2020 - 02:51 ص
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محمد الباز
محمد الباز
كساب أحمد
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قال الإعلامي محمد الباز، إن جماعة الإخوان الإرهابية تنشر معلومات خاطئة حول انتشار فيروس كورونا في مصر، لإدخال الشعب المصري في حالة من الفزع، وإثارة الفوضى، وتوقف الحياة، سواء وقف المدارس أو عدم ذهاب المواطنين إلى العمل، معقبًا: "إحنا بطبيعتنا شعب مبالغ".

وشدد "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، على ضرورة عدم نشر أي معلومة بفيروس كورونا إلا بعد الرجوع إلى وزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية، لعدم نشر الشائعات.

ولفت إلى أنه لا توجد مصداقية لأي معلومة تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يجب أن يثق المواطن في أي معلومات تنشر عليها.
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