بعد ثنائية صن داونز.. كل ما قدمه التونسي علي معلول مع الأهلي (أرقام)

قاد التونسي علي معلول فريقه الأهلي لفوز ثمين على حساب فريق ماميلودي صن داونز بنتيجة 2 / 0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الموافق 29 فبراير 2020، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن من افسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 - 2020.





علي معلول افتتح أهداف الأهلي أمام صن داونز بالدقيقة 56، وأضاف الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 68 من ركلة جزاء، ليضع الفريق الأحمر قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل موقعة الإياب أمام صن داونز في جنوب إفريقيا.





كشف حساب علي معلول مع الأهلي؟



انتقل علي معلول صاحب الـ30 عامًا لصفوف النادي الأهلي في يوليو عام 2016 قادما من صفوف نادي الصفاقسي التونسي.





خاض النجم التونسي 124 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية (10959 دقيقة)، سجل 21 هدفا بالقميص الأحمر، صنع 36 هدفا.





شارك "معلول" في 75 مباراة بالدوري الممتاز مع الأهلي (6534 دقيقة لعب)، سجل 12 هدفا، وصنع 20 هدفا، بينما خاض 38 مباراة في دوري أبطال إفريقيا (3355 دقيقة لعب)، سجل 8 أهداف، وصنع 12 هدفا.





أما في بطولة كأس مصر لعب "معلول" 6 مباريات (570 دقيقة لعب)، صنع 3 أهداف فقط، وشارك في 3 مباريات ببطولة السوبر المصري (300 دقيقة لعب) صنع هدف وحيد، وخاض مباراتين في البطولة العربية (180 دقيقة لعب) سجل هدف وحيد.