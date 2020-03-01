واتفورد ضد ليفربول.. أول تعليق من كلوب بعد الهزيمة الكبيرة







تعرض نادي ليفربول لهزيمة قاسية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





تعليق كلوب علي الهزيمة بعد مباراة واتفورد ضد ليفربول:



قال كلوب:"لست متفاجئًا بالأداء لأن هذا سيعني أنني لم أرَ شيئًا كهذا من قبل. شاهدت ذلك كثيرًا. نتيجة 3-0 هي نتيجة قاسية بعض الشيء ولكن كان لنا يدًا كبيرة فيما تعرضنا له. مبروك لواتفورد، فوز مستحق، هذا هو العنوان الرئيسي لم نلعب مثلما نريد ومحاولاتنا لم تنجح مثل إرسال الكرات والانطلاقات. هذا يجعل المباراة عصيبة وشعرنا بذلك بالفعل على الفور أحببت بداية الشوط الثاني ولكننا استقبلنا الهدف الأول من رمية تماس فالثاني من فقدان الكرة قبل أن نمنحهم الكرة في الهدف الثالث أيضًا".





وأضاف المدرب الألماني بعد مباراة واتفورد ضد ليفربول:"الأمر ليس متعلقًا بالمباريات التي لعبناها في السابق أو بالتي سنفوز بها في المستقبل، الأمر متعلق بهذه المباراة بعينها وواتفورد كانوا الفريق الأفضل أنت لا تكسر الأرقام القياسية لمجرد أنك تريد ذلك. كنا نعلم أننا سوف نتعرض للخسارة في وقت ما، والليلة حدثت هذه الخسارة الآن ليس علينا التفكير بالأرقام القياسية وعلينا التفكير فقط بتحقيق الانتصارات. لا أظن أن الإرهاق هو السبب، حالتك الجيدة من الناحية الفنية هي شيء لا يمكنك التعامل معه وكأنه شيء مضمون لك."





واختتم يورجن كلوب تصريحاته بعد مباراة واتفورد ضد ليفربول قائلا:"المفاجأة الكبرى بالنسبة لي أن واتفورد كانوا يحتلون المركز الـ19. هذه هي اللحظات التي يحارب فيها الجميع بجنون، ونحن كنا نقاتل بكل قوتنا طوال الموسم. خسرنا هذه المعركة ولا أظن أن ما حدث هو الفاجعة الأكبر في عالم كرة القدم البعض قد يقولون أنهم توقعوا خسارتنا ولكنني لم أتوقعها.



