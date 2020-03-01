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برلمانية عن إعداد مشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين: أصبحت ظاهرة

الأحد 01/مارس/2020 - 03:52 ص
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جانب من البرنامج
جانب من البرنامج
كساب أحمد
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عقبت النائبة شادية خضر، على تقدمها بمشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين والعقاب بالحبس 3 سنوات، قائلة: "عقوق الوالدين ظاهرة جديدة على المجتمع المصري، فالبعض يعق والديه بشكل جاف و إجرامي". 

وتابعت "خضر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن البعض يقوم بإرسال والديه إلى دار المسنين للاستيلاء على شققهم للزواج فيها، مشددة على ضرورة الحفاظ على حقوق وممتلكات أولياء الأمور من مثل هذه الجرائم. 

ولفتت إلى أن هذا المشروع هدفه تشديد العقوبة في هذه الجريمة، لكي يردع أي شاب من القيام بمثل هذه الجرائم، مشيرة إلى أن اللجنة التشريعية حولت هذا المشروع إلى الأزهر الشريف لأخذ رأيه.
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب عقوق الوالدين الأزهر

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