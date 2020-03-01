عمرو أديب عن "كورونا": "إحنا عو ومش بنخاف"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن نسب الشفاء من فيروس كورونا على مستوى العالم جيدة، مضيفا: "إحنا بنجلد نفسنا.. ويوم ما تيجي الكورونا، يبقا أهلا بالمعارك.. إحنا المصريين يا كورونا، إحنا عو يا كورونا ومش بنخاف".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "إحنا مش بدعة بين الدول، ليه محسيسني إننا البلد التي لم يظهر بها الكورونا، وهتفضل طاهرة.. لو جت مصر أهلا وسهلا، المهم نكون جاهزين".





وأضاف الإعلامي: "في دول كبرى عندها مشاكل، والمفروض نحمد ربنا إننا معندناش حاجة، وربنا سترها معانا، خدوا بالكم من نفسكم"، لافتا إلى أن وزير الرياضة قبل كل من في المقصورة في مباراة النادي الأهلي اليوم، معقبا: "بلاش بوس، العالم منع البوس".





ولفت الإعلامي عمرو أديب، إلى أن هناك فيديو منتشر للمطرب راغب علامة وهو يسلم على المتواجدين بدون تقبيل، مضيفا: "اليومين دول وبعد كده ابقوا بوسوا".