موقف صلاح من المشاركة مع منتخب مصر أمام توجو

واكد محمد بركات، مدير الكرة بمنتخب مصر، أنه تواصل مع محمد صلاح، نجم منتخبنا والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.





وتابع بركات في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "تواصلنا مع محمد صلاح وسوف يتواجد".





وأضاف:"اللي حصل في الامارات بعد السوبر المحلي عيب".









كنا نتمني خوض الزمالك لمواجهة القمة ونتائج الأهلى والزمالك الأفريقية خادعة.. وعليهما التركيز في مواجهتي العودة"