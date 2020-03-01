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موقف صلاح من المشاركة مع منتخب مصر أمام توجو

الأحد 01/مارس/2020 - 12:24 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
محمد جمال
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أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى على تواصل الجهاز الفنى للفراعنة مع نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

 
واكد محمد بركات، مدير الكرة بمنتخب مصر، أنه تواصل مع محمد صلاح، نجم منتخبنا والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وتابع بركات في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "تواصلنا مع محمد صلاح وسوف يتواجد".

وأضاف:"اللي حصل في الامارات بعد السوبر المحلي عيب".


كنا نتمني خوض الزمالك لمواجهة القمة ونتائج الأهلى والزمالك الأفريقية خادعة.. وعليهما التركيز في مواجهتي العودة"
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