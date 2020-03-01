هل ينضم كهربا للمنتخب في مباراة توجو؟.. محمد بركات يجيب

تحدث محمد بركات مدير المنتخب الوطنى عن ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي خلال المعسكر القادم فى مارس والذى سيخوض فيه الفراعنة مباراتان أمام منتخب توجو ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.





واكد محمد بركات، مدير الكرة بمنتخب مصر، أن إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيؤثر على انضمامه لمعسكر منتخب مصر القادم.





وأضاف بركات في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "من وجهة نظري، إيقاف كهربا لنهاية الموسم يؤثر على انضمامه لمعسكر المنتخب"





وأوضح: "هذه وجهة نظري ولكن هناك وجهة نظر لكابتن حسام البدري فله كامل احترامه لوجهة نظره الفنية"