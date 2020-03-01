مشاهدة مباريات اليوم.. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأحد 1/ 3/ 2020 في الدوري الإسباني الممتاز







يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلا مساء اليوم الأحد، أمام غريمه التقليدي برشلونة على ملعب «سنتياغو برنابيو» ،ضمن إطار منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري ا لإسباني لكرة القدم.





موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة



ومن المقرر أن تُقام مواجهة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد ومنافسه التقليدي برشلونة مساء اليوم الأحد الموافق 29-2-2020 في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة وعمان، الحادية عشر ليلاً بتوقيت مكة المكرمة،والثامنة بتوقيت جرينتش العالمي.





وسيتم بث المباراة بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورت ، وتحديداً على قناة (HD3)، ويعلق عليها المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي.





ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني



يدخل فريق ريال مدريد صاحب الأرض والضيافة مواجهة برشلونة في كلاسيكو الأرض مساء اليوم الأحد ، محتلا المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة من 25 جولة، حيث حقق الملكي الفوز في 15 لقاء وتعادل في 8 جولات وتلقى الهزيمة في مبارتين فقط.