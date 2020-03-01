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كنائس الكاثوليك في الكويت تُعلق الصلوات بسبب فيروس "كورونا"

الأحد 01/مارس/2020 - 06:58 ص
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أرشيفية
أرشيفية
حازم رفعت
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قررت الكنائس الكاثوليكية بدولة الكويت، أمس السبت، تعليق طقس الصلاة في جميع أنحاء البلاد، بعد إعلان عن إصابة 10 أشخاص مصابين بفيروس كورونا.

وأبلغت الكنيسة أبنائها بوقف الصلوات لحين حصار الفيروس، وعدم الذهاب للكنائس، وإلتزام المنازل خلال هذه الفترة التي يتزايد فيها إنتشار الوباء. 

ومن ناحية أُخرى، قررت الكنيسة القبطية بالكويت، وقف أنشطة مدارس الأحد والتربية المسيحية واقتصار حضور الكنيسة على القداس فقط.

كما قررت الكنيسة القبطية في اليونان منع استخدام مناديل المناولة وأغطية رأس السيدات التي توزع بالكنيسة أو أكواب المياه بعد التناول، كما طالبت كل شخص بإحضار منديل خاص به، والسيدات "إيشاربات" خاصة بهن، وزجاجات مياه خاصة. 

وكانت السلطات الإيطالية في ميلانو قد قررت فرض عقوبة على أي كنيسة تفتح أبوابها للصلاة، وتعليق الصلوات بالكنائس لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا في ميلانو، ووفاة 14 شخصا وإصابة 400 آخرين حتى الآن.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس الكنائس

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