أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1-3-2020 تسجل استقرار بعد خسائر قوية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1-3-2020 :

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الأحد 1-3-2020 بمحلات الصاغة في مصر، بعد أن حققت تراجعات طفيفية الأيام الماضية تحت تأثير من عمليات جني الأرباح للمستثمرون بعد ارتفاعات قوية في أسعاره عالميًا وصلت إلى تسجيله أعلى مستويات سعرية في 7 سنوات، لكن توقعات المتعاملون في سوق الذهب تشير إلى توقف تلك الخسائر واستعادة مكاسبة بسب الفزع الذي يشهدة الاقتصاد العالمي من انتشار فيروس كورونا.

اسعار الذهب اليوم 1-3-2020 :





وكشف تجار الذهب أن أسعار الذهب سجلت اليوم الأحد 1-3-2020 :

جرام عيار 21: 693 جنيه.

جرام عيار 24: 792 جنيه.

جرام عيار 18: 549 جنيه.

الجنيه الذهب: 5544 جنيه.

وشهدت أسعار الذهب تراجعات أمس السبت بقيمة 20 جنيه للجرام الواحد، بعد التهاوي الذي حدث في سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب العالمية :





انخفض السعر الفوري للذهب 4.5 % إلى 1568.96 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة الماضية اخر تداولات الأسبوع في أكبر انخفاض مئوي ليوم واحد منذ منتصف 2013، وتحدد سعر التسوية في العقود الأمريكية الآجلة على هبوط 4.6 بالمئة إلى 1566.70 دولار..