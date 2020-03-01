مشاهدة مباريات اليوم.. موعد مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد الأحد 1/ 3 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز







يلتقي فريق إيفرتون أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة إيفرتون أمام مانشستر يونايتد على أرضية ملعب جوديسون بارك.





يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل الأقتراب من مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.





بينما يسعى إيفرتون لمواصلة مستواه الجيد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.





موعد مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي



تقام مباراة إيفرتون أمام مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي



تذاع مباراة إيفرتون أمام مانشستر يونايتد عبر قناة Bein Sport hd 2.