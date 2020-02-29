اليونان تعلن إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع تركيا

أفادت صحيفة "كاتيميريني" بأن اليونان شرعت في تعزيز حراسة حدودها مع تركيا، وأرسلت ألف عسكري و400 رجل شرطة إضافيين إلى هناك.

وقالت الصحيفة، إن قرار تركيا فتح الطريق أمام المهاجرين إلى أوروبا، تسبب في توتر على الحدود وفي المنطقة المحايدة بين البلدين.

وأشارت إلى حدوث اشتباكات باستمرار بين اللاجئين والمهاجرين من جهة، وأفراد الشرطة والجيش اليوناني من جهة، فيما تتواجد على الحدود سريتان من قوات الإنزال اليونانية لليوم الثاني على التوالي.