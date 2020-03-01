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"الوزراء" يُحذر من ارتداء الطلاب الكمامات داخل الفصول: "تنشر الأمراض"

الأحد 01/مارس/2020 - 12:35 ص
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المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
كساب أحمد
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الخوف الشديد من جانب أولياء الأمور بسبب فيروس كورونا، دفعهم إلى إجبار أبنائهم على ارتداء الكمامات، وثبت أن الأولاد يتبادلونها، وهذا أدى لتحويل الكمامات إلى وسيلة لنقل الأمراض.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc "، المذاع على فضائية "" dmc، مساء السبت، أن الكمامات قد تنقل نزلات البرد العادية من طالب لآخر، لأن الأولاد يتخذون هذه الكمامة لعبة.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ضرورة عدم المبالغة، وعدم إجبار الأبناء على ارتداء الكمامة داخل الفصل الدراسي، لافتًا إلى أن الهواء النقي والتنفس الطبيعي أفضل من ارتداء الكمامات للطلاب، في ظل استخدامهم لها بطريقة خاطئة.
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مجلس الوزراء كورونا فيروس أخبار

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