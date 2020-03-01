أماني الطويل: الإثيوبيون أشطر مننا في مفاوضات سد النهضة

قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن وضع مفاوضات سد النهضة حرج، حيث تعمل إثيوبيا على فرض سياسة الأمر الواقع، لافتة إلى أن الذهنية الإثيوبية تتعامل مع نهر النيل على أنه سيادة إثيوبية.





وأشارت "الطويل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن إثيوبيا مارست نوعًا من التعطيل للتلاعب بالوقت، حيث تستهدف الوصول إلى مرحلة الملء دون التوقيع، لافتا إلى أن إثيوبيا لم تلتزم بالمسودة.





وأضافت مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، "الإثيوبيون أشطر مننا لأنهم بيفعلوا كل أدواتهم.. بس إحنا بنتعامل عبر الأدوات الرسمية فقط"، منوهة بأن هناك تعاطفًا دوليًا مع الحالة الإثيوبية، بينما طبيعة الوضع المصري نتيجة نقص المياه غير واضحة للخارج، متابعة أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا لحل الأزمة، ولكن تكتفي بالأدوات الرسمية.