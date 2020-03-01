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مجلس الوزراء: رفع درجة الاستعداد تحسبًا لـ"كورونا"
الأحد 01/مارس/2020 - 01:59 ص
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كساب أحمد
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر من أوائل الدول التي طبقت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية dmc، مساء السبت، أن مجلس الوزراء عقد اجتماعين خلال آخر أسبوع لمناقشة الإجراءات المتخذة لكورونا، وقرر رفع درجة الاستعداد تحسبًا لهذا الفيروس.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قررت التعاقد على شراء أجهزة جديدة أكثر دقة لقياس درجة الحرارة للقادمين إلى مصر، وتخصيص 26 مستشفى على مستوى الجمهورية لاستقبال أي حالات مصابة بالفيروس، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات على جميع القادمين من الخارج، لضمان عدم حمل أي قادم لمصر بهذا الفيروس.
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