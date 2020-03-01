مجلس الوزراء: رفع درجة الاستعداد تحسبًا لـ"كورونا"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر من أوائل الدول التي طبقت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية dmc، مساء السبت، أن مجلس الوزراء عقد اجتماعين خلال آخر أسبوع لمناقشة الإجراءات المتخذة لكورونا، وقرر رفع درجة الاستعداد تحسبًا لهذا الفيروس.



