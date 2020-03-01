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أجنبية حاولت ممارسة الدعارة في مصر.. تعرف على نهايتها

الأحد 01/مارس/2020 - 07:20 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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مابين الشهوة وحب المال.. كان حال فتاة جميلة، وكانت المفاجأة أنها تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، حيث جاءت من أحدى الدولة الأوروبية إلى مصر، لتبحث عن شهوتها وممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وجمعت الفتاة ماتستطع من مبالغ مالية، حوالي "٤٠٠ يورور، و٤٠٠ دولار"، ما يقدر بـ١٥ ألف جنيهًا، ولكن ذلك في فترة وجيزة، منذ دخولها مصر يوم ٨ من الشهر الجاري، وإقامتها داخل إحدى الفنادق الشهيرة بمنطقة الدقي.

بداية الخطة.. صور مثيرة
بدأت خطتها، بعرض الكثير من الصور المثيرة لجسدها الفاتن، بالإضافة للملابس التي تستخدمها في ذلك، وعزمت العقد على بوضع تلك الصور على إحدى المواقع الإباحية عن طريق الإنترنت، وكانت تظن أنها لا تقع في فخها.

وبعد مرور أيام قام أحد الضباط بالإيقاع بها، عندما وقعت صفحة لها أمام عينيه، فقرر إجراء محادثة معها للاتفاق معها على قضاء ليلة حمراء مقابل مبلغًا ماليًا، فوافقت ولكن بعد غضون ساعات وقعت في الفخ.

بلاغ لمباحث الآداب
كان ضباط مباحث الآداب، قد ألقوا القبض على سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية، داخل فندق بالدقي، تعلن عن نفسها لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكشفت التحريات أن السيدة المتهمة تعلن عن نفسها لممارسة أعمال منافية للآداب على إحدى المواقع بشبكة "الإنترنت"، حيث دخلت البلاد يوم ٨ من الشهر الجاري

وبمداهمة مكان تواجدها تم ضبط بحوزتها (مبلغ 3900 دولار – 400 يورو – بعض المتعلقات الخاصة بممارسة الأعمال المنافية للآداب).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

النيابة تأمر بحبسها
أمرت نيابة الدقى، بحبس أجنبية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لممارستها الأعمال المنافية للآداب، على إحدى المواقع الإباحية، بمقابل مبالغ مالية.
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الكلمات المفتاحية

منافية للآداب الدولة المصريه أجنبية

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