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صلاح عبد الله لـ"الفجر الفني": سعيد بتكريمي بمهرجان المركز الكاثوليكي.. ويكشف أولى تجاربه السينمائية

الأحد 01/مارس/2020 - 01:20 ص
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن سعادته الشديدة بتكريمه في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما قائلًا: "أنا سعيد كثيرًا بهذا التكريم، والمهرجان يشرف وجميل جدًا، وفعلاً ده تكريم حقيقي".

وقال خلال تكريمه لحضور المهرجان: "أول مرة أقف فيها أمام كاميرا سينما كانت مع أخي وصديق عمري المخرج عمر عبد العزيز".

وتشهد الدورة الـ 68، مشاركة خمسة أفلام فى المسابقة الرسمية للمهرجان من أصل ٣٣ فيلماً قد عُرضت بشكل تجارى فى عام 2019.

وكُرمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية كل من ميشيل ماهر ومجدي سامي،الكثير من الفنانين لمشوارهم الفني الكبير خلال حفل افتتاح الدورة الـ 68 المهداه للمخرج الراحل سمير سيف، والتي تقام في الفترة ما بين 28 من شهر فبراير الحالي حتى 6 مارس المقبل، حيث تمنح جائزة الريادة السينمائية لكلا من، الزعيم عادل إمام، الفنانة نيللى، الفنانة شيرين، الفنان صلاح عبدالله، والفنان أشرف عبد الغفور.


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