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أسماء جلال لـ"الفجر الفني": أحب سماع المهرجانات الشعبية.. وهذه مواصفات فتى أحلامي

الأحد 01/مارس/2020 - 02:15 ص
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بوابة الفجر
حوار/ ولاء عبد الناصر
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فنانة شابة جمعت بين الجمال والموهبة، استطاعت أن تلفت الأنظار إليها من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال الفنية مثل "نسر الصعيد"، و"أبو العروسة"، وغيرها.

كان لـ"الفجر الفني" حوار خاص مع الفنانة الشابة أسماء جلال، التي تحدثت عن تجربتها في "مملكة إبليس"، مشاركتها في فيلمي "الصندوق الأسود"، "الحارث"، تفاصيل شخصيتها في "حكايات بنات 4".

وإلى نص الحوار..

نهنئك على نجاح مسلسل "مملكة إبليس".. ما الذي جذبك للمشاركة فى هذا العمل؟
وجود مؤلف مثل محمد أمين راضي، في العمل هو أول شيء جذبني للمشاركة فى "مملكة إبليس"، لأنه له عالم خاص به وأنا كمشاهدة بكون مبهورة بأعماله، بالإضافة إلي دوري فهو مختلف وجديد عما قدمته من قبل، فكنت متحمسة إني أخرج "برا الصندوق" وأقدم شيئًا مختلف.

هل تابعت ردود أفعال الناس علي 'مملكة إبليس' بشكل عام.. وشخصيتك بشكل خاص؟
بالفعل تابعت ردود أفعال الناس من خلال السوشيال ميديا والشارع المصري، والحمد لله ردود أفعال الناس كانت إيجابية ومرضية بشكل كبير سواء على شخصيتي أو على المسلسل.


ما أبرز التعليقات التى لفتت انتباهك عن شخصيتك؟
الناس فوجئت بالأحداث وكانوا في حالة استغراب في البداية لأن كل حلقة بها لغز، وأبرز تعليق لفت انتباهي على شخصيتي في المسلسل إن الناس لم تكن تتوقع إنني استطيع أن أقدم دور مثل هذا.

وكيف كانت كواليس العمل مع نجوم "مملكة إبليس"؟
الكواليس كلها كانت بها طاقة وروح جميلة وحبيت أوي هذه الكواليس وسعدت بالعمل مع كل نجوم العمل.

ماذا عن فيلمك الجديد 'الحارث'.. وكيف تم ترشيحك له؟
 تم ترشيحي لفيلم الحارث من قبل أحمد نصار، ثم بعد ذلك قمنا بجلسات عمل مع المخرج محمد نادر جلال، و تحدثنا عن تفاصيل الشخصية التى تدعي "شيري" صديقة الفنانة ياسمين رئيس خلال الأحدث، و هى شخصية مرت بالعديد من التجارب و العلاقات الفاشلة و المشاكل جعلتها شخصية مندفعة لا تهتم بآراء من حولها، وهذه التجربة متحمسة لها جدا لما فيها من إثارة وتشويق.

ما تفاصيل شخصيتك في مسلسل "حكايات بنات 4"؟
أقدم شخصية "جميلة" وهي شخصية بوهيمية من النوعية التي تأخذ القرارات فجأة ومتسرعة وهي أيضًا حالمة.

هل تابعت الأجزاء الثلاثة السابقة من مسلسل 'حكايات بنات'؟
في البداية لم أتابع المسلسل ولكن لافت انتباهي بعض الفيديوهات من المسلسل على 'فيس بوك'، دفعتني لمشاهدة الجزء الثالث من 'حكايات بنات'.

وما الشخصية التي أحببتها من الشخصيات الرابعة في 'حكايات بنات'؟ 
كنت أحب شخصية 'أحلام' التي جسدتها الفنانة صبا مبارك.

هل أسماء جلال من جمهور المهرجانات الشعبية.. وما أكثر أغنية مقربة لكي؟
نعم أنا أحب سماع المهرجانات الشعبية، أغنية "بنت الجيران" أحبها كثيرًا.

من هم أصدقائك المقربين في الوسط الفني؟
هدى المفتي، مريم الخشت.

ماهي ملامح فتي أحلام أسماء جلال؟
كنت قديمًا أهتم بالشكل والمظهر ولكن حاليًا أهتم بأن يكون رجل بمعني الكلمة ويكون سند لي ويشجعني ويدعمني.

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