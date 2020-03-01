"الصحة العالمية" تكشف حقيقة الحرب البيولوجية بين الصين وأمريكا

نفى الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ما تردد عن وجود حرب بيولوجية بين الصين وأمريكا أسفرت عن ظهور فيروس "كورونا"، موضحًا: " الحرب البيولوجية بين الصين وأمريكا حرب سوشيال ميديا".





وقال "جابور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت، إن منظمة الصحة العالمية لم تفرض أي حظر على التجارة العالمية ورحلات السفر بين البلدان.





وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن فيروس كورونا ينتشر بسبب الرذاذ، ولابد من إيقاف المصافحة بالتقبيل، متابعًا: "لا نوصي باستخدام الكمامات إلا في حالات رعاية المرضى".