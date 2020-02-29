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بركات يؤكد نجم الزمالك على رأس قائمة المنتخب الوطني أمام توجو

السبت 29/فبراير/2020 - 11:46 م
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الزمالك
الزمالك
محمد جمال
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أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى عن عدد اللاعبين الذى سيعلن حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عنهم إستعدادًا لمعسكر مارس والذى سيخوض فيه الفراعنة مباراتان أمام منتخب توجو يوم 26 و29 ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

واكد محمد بركات، مدير الكرة بمنتخب مصر، أن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، سيضم 5 لاعبين من صفوف المنتخب الأولمبي على رأسهم مصطفى محمد، مهاجم الزمالك.

وتابع بركات في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "سنضم 24 او 25 لاعبا لقائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل".

وأتم: "هناك تنسيق مع كابتن شوقي غريب بشأن اللاعبين المنضمين مع المنتخب الأولمبي".

كنا أكد مدير الكرة بمنتخب مصر، أنه من المقرر انطلاق معسكر منتخب مصر يومي 23 مارس استعداد لمواجهتي توجو.

وتابع بركات في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 23 استعداد للقاء الذهاب المقرر له يوم 26 بينما ستسافر البعثة لتوجو يوم 27".
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