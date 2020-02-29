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قائمة الأهلي في رحلة جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز

السبت 29/فبراير/2020 - 11:43 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه للسفر إلى جنوب إفريقيا مساء غد الأحد استعدادًا لمواجهة ماميلودي صن داونز.

ويواجه الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي ٢٠ لاعبًا وهم :-

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، و محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.
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