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سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة طنطاوي ومبارك

الأحد 01/مارس/2020 - 06:31 ص
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طنطاوي ومبارك
طنطاوي ومبارك
هدى عبدالرازق
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قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن المشير محمد حسين طنطاوي في منزله وبصحة جيدة، ولا صحة لما تردد عن وفاته، موضحا أنه تواصل معه شخصيا واتفقا على أداء صلاة الجمعة القادمة معًا.

وأشار "فرج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن طنطاوي لم يحضر جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بسبب إصابته بخشونة في الركبة، معقبا: "الخشونة بتعمل صعوبة في الحركة ومحضرش حتى لا يظهر شيء في حركته، خاصة أنه شخص رياضي".

وأوضح مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن العلاقة بين طنطاوي ومبارك كانت جيدة للغاية، كاشفا أن طنطاي توجه لزيارة مبارك قبل أن يتوجه إلى الحج منذ 3 سنوات، واتصل بأسرة مبارك لتقديم واجب العزاء لهم.
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الكلمات المفتاحية

مبارك سمير فرج الصحة الرى اسره مبارك

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