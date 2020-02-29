"الصحة العالمية" تحذر المصريين من فيروس أخطر من "كورونا" (فيديو)

حذر الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، من الشائعات الخاصة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنها تظهر كل ساعة على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الأمر الذي يرهق النظام الصحي، معقبًا: "الشائعات أخطر من المرض".



وقال "جابور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت، إن منظمة الصحة العالمية قامت بتوزيع إرشادات على كل المطارات والموانئ لمواجهة فيروس كورونا.



ولفت إلى أن مصر تجري بحث لتاريخ السفر؛ لأى شخص قادم من دول انتشر فيها المرض، لافتا إلى أن مصر أول دولة طبقت الترصد المتعلق بالحالات.



وأوضح: "نقوم بإجراءات فحوصات بالحجر الصحي للقادمين من الصين واليابان وإيران وإيطاليا بسبب فيروس كورونا"، مؤكدا أنه لا يوجد دولة تستطيع إخفاء حالات مصابة بفيروس كورونا.

