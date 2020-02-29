عمرو أديب عن موقف أثيوبيا من مفاوضات سد النهضة: "جبنا أخرنا معاهم"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لأول مرة تظهر أثيوبيا موقف عدوانيا في مفاوضات سد النهضة، لافتا إلى أن الأمريكان كانوا واضحين في سير المفاوضات، معقبا: "أمريكا قالت مفيش ملىء للسد إلا بعد التوصل لإتفاق والتوقيع عليه".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن البيان الذي أصدرته الخارجية المصرية حول الموقف الأثيوبي كان محترم جدًا، لافتا إلى أن أثيوبيا أصدرت بيان واعتبرت البيان الأمريكي مخيب للآمال.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "الأثيوبيين قالوا إحنا مكملين في سكتنا"، متسائلا: "ما هو الحل إذا قررت أثيوبيا عدم الالتزام بالمفاوضات"، متابعا: "إحنا كده جبنا أخرنا معاهم.. الوضع أصبح معقد، ولا يجب التساهل مع الجانب الأثيوبي أكتر من كده، ومش هينفع مماطلة أكتر من كده".

