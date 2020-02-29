Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو أديب عن موقف أثيوبيا من مفاوضات سد النهضة: "جبنا أخرنا معاهم"

السبت 29/فبراير/2020 - 11:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لأول مرة تظهر أثيوبيا موقف عدوانيا في مفاوضات سد النهضة، لافتا إلى أن الأمريكان كانوا واضحين في سير المفاوضات، معقبا: "أمريكا قالت مفيش ملىء للسد إلا بعد التوصل لإتفاق والتوقيع عليه".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن البيان الذي أصدرته الخارجية المصرية حول الموقف الأثيوبي كان محترم جدًا، لافتا إلى أن أثيوبيا أصدرت بيان واعتبرت البيان الأمريكي مخيب للآمال.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "الأثيوبيين قالوا إحنا مكملين في سكتنا"، متسائلا: "ما هو الحل إذا قررت أثيوبيا عدم الالتزام بالمفاوضات"، متابعا: "إحنا كده جبنا أخرنا معاهم.. الوضع أصبح معقد، ولا يجب التساهل مع الجانب الأثيوبي أكتر من كده، ومش هينفع مماطلة أكتر من كده".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب سد النهضة إثيوبيا

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 20 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 29 فبراير: زيدان يستبعد 7 لاعبين ضد برشلونة.. نجم الريال يسخر من ميسي قبل الكلاسيكو.. 3 صفقات نارية تقترب من البرنابيو

منذ أقل من ساعة

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم يلا شوت beIN SPORT المفتوحة | رابط ماتش الاهلي ON SPORT اون سبورت

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من كلوب بعد هزيمة ليفربول من واتفورد

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد ضد برشلونة.. القنوات المفتوحة الناقلة لكلاسيكو الأرض

منذ 43 دقيقة

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

منذ نصف ساعة

أهم أخبار الأهلي اليوم السبت 29 - 2 - 2020: ضربة موجعة بعد الفوز على صن داونز.. حسم مصير رمضان صبحي.. فايلر يكشف سر انقلابه على كهربا

منذ ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 6 ساعات

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي NOW

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ضياع حلم الدوري الذهبي.. كم نقطة تفصل ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي؟

منذ أقل من ساعتين

وائل جمعة لـ"فايلر": عدم مشاركة بادجي أساسيا جريمة

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تُوجه رسالة عاجلة بشأن "كورونا".. وتطالب المصريين بالثبات

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي بثنائية

منذ حوالي 4 ساعات

استبعاد 7 لاعبين.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أديب: "الإخوان كانوا عايزين يبعتوا أبو تريكة إثيوبيا عشان يحل أزمة سد النهضة"

قضية مصيرية.. وزير الري الأسبق يشرح المطالب المصرية من الجانب الإثيوبي

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

سد النهضة.. أديب: توقف المفاوضات يضع مصر أمام معركة حقيقية

عمرو أديب: "عندنا مشكلة خطيرة مع إثيوبيا"

مفكر سياسي يكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:59 م

وزيرة الصحة تُوجه رسالة عاجلة بشأن "كورونا".. وتطالب المصريين بالثبات

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

11:18 م

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

05:47 م

وائل جمعة لـ"فايلر": عدم مشاركة بادجي أساسيا جريمة

09:58 م

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

03:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status