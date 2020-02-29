ممثل الصحة العالمية في مصر يكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا بمصر

أكد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن بلادنا لديها خبرة في مواجهة الأوبئة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة المصرية تتعامل باحترافية مع فيروس "كورونا" في حالة ظهوره.



وأشاد "جابور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت، بالإجراءات التي اتخذتها مصر مع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، معقل فيروس كورونا.



وتابع: فيروس كورونا أصبح يمثل قلق دولي بعد انتشاره في عدد من الدول، لافتًا إلى أن تبادل المعلومات بين الدول ساهم في التصدي للأوبئة.



وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر إلى المنظمة أعلنت أن "كورونا" اصبح خطرا عالميا وطارئا، ولابد من تكاتف الجهود لمواجهته، متابعًا: "مصر لم تسجل سوى حالة إصابة واحدة حاملة لفيروس كورونا، وتم عزلها لمدة 14 يومًا وتماثلت للشفاء، معقبا:"الوضع الحالي فى مصر مستقر ولا توجد إصابات جديدة".



ونوه إلى أن هناك 135 مواطنًا خالطوا الحالة الصينية المصابة بكورونا، وتم التأكد من خلوهم من الفيروس بواسطة فريق طبي على أعلى مستوى من قبل وزارة الصحة.

