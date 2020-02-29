Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار برشلونة اليوم السبت 29 فبراير: كيكي سيتين يتوعد ريال مدريد.. مفاجأة في قائمة البرسا بالكلاسيكو.. برشلونة يخسر من نجم الريال.. حسم بديل سواريز

السبت 29/فبراير/2020 - 11:21 م
Advertisements
أخبار برشلونة اليوم السبت
أخبار برشلونة اليوم السبت
أحمد عصام
Advertisements
شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 29 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي استعداد البارسا لمواجهة فريق ريال مدريد في الدوري الاسباني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 29 - 2 - 2020 :-

- كيكي يتوعد ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو

صرح كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه سيكون جريئاً على ملعب سانتياجو بيرنابيو، كما كان ريال بيتيس ولاس بالماس في زيارتيهما لمعقل ريال مدريد، حين كان هو مدربا لهذين الفريقين، وفي مؤتمر صحافي عشية مباراة الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة الـ26، أكد سيتين "كما حدث مع بيتيس ولاس بالماس، سنكون فريقا جرئيا. سنحاول الاستحواذ على الكرة والهجوم والضغط، والدفاع حين تكون الكرة بحوذتهم. لن نتخلى، تحت أي ظرف، عن سعينا وراء الفوز بالمباراة، كما هو الحال دائماً".

- استبعاد 7 لاعبين.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه التي ستواجه برشلونة مساء غدًا الأحد ضم نمنافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني، وشهدت قائمة الفريق الملكي غياب كل من غياب أسينسيو وهازارد ورودريجو جويس ويوفيتش، وخاميس رودريجيز، وناتشو، وإبراهيم دياز بقرار فني.

وجاءت قائمة المرينجي على النحو التالي :-

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وتوني فويداس.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، وفيرلاند ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، بيل، لوكاس فاسكيز، ماريانو دياز، وفينيسيوس جونيور.

- بعد تصريحاته عن ميسي.. برشلونة يسخر من كورتوا

صرح حارس ​مرمى ​ريال مدريد​ الاسباني، البلجيكي كورتوا​ أنه لا يخشى مواجهة قائد ​برشلونة​ ليونيل ميسي في مواجهة الكلاسيكو في الليجا، وخلال تصريحات لشبكة فوكس سبورتس قال البلجيكي :" أفكر في ميسي قبل الكلاسيكو؟ الوضع الحالي ليس كذلك، كان هذا حالي في الموسم الأول مع أتلتيكو، خاصة عندما تلعب في الكامب نو ضد كل هؤلاء النجوم"، إلا ان الحساب الرسمي لبرشلونة، رد على تصريحات كورتوا من خلال نشر مقطع فيديو لـ 9 أهداف أحرزها البرغوث في مرمى كورتوا.

- كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة في الكلاسيكو.. ومفاجأة تظهر

كشف كيكي سيتين مدرب برشلونة عن قائمة فريقه المستدعاة لقمة الجولة السادسة والعشرين من الليجا أمام ريال مدريد مساء غد الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وضمت قائمة برشلونة 18 لاعبا جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيرشتيجن - نيتو.
خط الدفاع: سيميدو – بيكيه – ألبا – لينجليت – أومتيتي - جونيور.
خط الوسط: فيدال – راكيتيتش - دي يونج – أرثور – بوسكيتس - كولادو.
الهجوم: ميسي – جريزمان – فاتي - مارتن برايثوايت.

ويعتلي برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة مبتعدا عن أقرب منافسيه ريال مدريد بفارق نقطتين.

- مدرب برشلونة يستعين بجوارديولا في الكلاسيكو

حظيت جلسة كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة وبيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اهتمام العديد من وسائل الإعلام، خاصة وأن الجلسة جاءت عقب فوز السيتي على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وقال في حديثه بالتعليق على فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد في عقر داره قائلا:" قد يكون مصدر إلهام لنا، وهناك أشياء فعلها فريق جوارديولا تجذب اهتمامنا، و يمكننا الاستفادة من بعض الأمور، لكن هناك أيضًا أشياء أخرى غير مفيدة لنا".

- برشلونة يحسم بديل سواريز

قالت "موندو ديبورتيفو" إن هناك خيارًا آخر في ميركاتو برشلونة هو تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، الذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 60 مليون يورو فقط، كما أشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت، المنضم حديثًا لبرشلونة، هو رهان الوقت الحاضر، بينما تبحث الإدارة الرياضية في النادي عن رهان للمستقبل في الميركاتو الصيفي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نشرة أخبار برشلونة اليوم السبت نشرة أخبار برشلونة اليوم ملخص أخبار برشلونة اليوم السبت الريال ضد برشلونة أهم أخبار برشلونة اليوم أخبار برشلونة اليوم السبت أخبار برشلونة اليوم

أخبار تهمك

أول تعليق من كلوب بعد هزيمة ليفربول من واتفورد

منذ ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 6 ساعات

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي NOW

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ضياع حلم الدوري الذهبي.. كم نقطة تفصل ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم يلا شوت beIN SPORT المفتوحة | رابط ماتش الاهلي ON SPORT اون سبورت

منذ حوالي 6 ساعات

أهم أخبار الأهلي اليوم السبت 29 - 2 - 2020: ضربة موجعة بعد الفوز على صن داونز.. حسم مصير رمضان صبحي.. فايلر يكشف سر انقلابه على كهربا

منذ ساعة

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم Liverpool vs WATFORD بث مباشر

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد ضد برشلونة.. القنوات المفتوحة الناقلة لكلاسيكو الأرض

منذ 41 دقيقة

وزيرة الصحة تُوجه رسالة عاجلة بشأن "كورونا".. وتطالب المصريين بالثبات

منذ أقل من ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ حوالي 6 ساعات

وائل جمعة لـ"فايلر": عدم مشاركة بادجي أساسيا جريمة

منذ أقل من ساعتين

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 29 فبراير: زيدان يستبعد 7 لاعبين ضد برشلونة.. نجم الريال يسخر من ميسي قبل الكلاسيكو.. 3 صفقات نارية تقترب من البرنابيو

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي بثنائية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 20 ساعة

استبعاد 7 لاعبين.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد.. ناجح ضد زيدان وفاشل أمام سيميوني

مباريات نارية تنتظر كيكي سيتين مع برشلونة.. أبرزها معركة الكلاسيكو

قائمة برشلونة لمواجهة إيبار غدًا في الليجا

المحادثة الغريبة بين كيكي سيتين وجوارديولا قبل الكلاسيكو

ريال مدريد ضد برشلونة .. تكافؤ كبير في مواجهات زيدان مع كيكي سيتين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:59 م

وزيرة الصحة تُوجه رسالة عاجلة بشأن "كورونا".. وتطالب المصريين بالثبات

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

05:47 م

وائل جمعة لـ"فايلر": عدم مشاركة بادجي أساسيا جريمة

09:58 م

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 29 فبراير: زيدان يستبعد 7 لاعبين ضد برشلونة.. نجم الريال يسخر من ميسي قبل الكلاسيكو.. 3 صفقات نارية تقترب من البرنابيو

10:56 م

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

03:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status