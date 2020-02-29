"التموين" أغلاق استلام طلبات المرحلة الثالثة من مشروع"جمعيتي"

أغلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية،أمس الجمعة باب استلام الطلبات من الراغبون في فتح منافذ تموين لبيع السلع ضمن المرحلة الثالثة من مشروع "جمعيتي" التى أطلاقتة بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وكانت وزارة التموين أعلنت أنها بدأت تلقي طلبات المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتي، على ثالث دفعات "الدفعة الأولي" انتهت في 23 يوليو 2019 وتم الانتهاء من معاينة هذه الطلبات وتشغيل ما يقرب من 280 منفذ وجارى إنهاء إجراءات تشغيل 570 ومن المستهدف دخولها الخدمة منتصف مارس القادم 2020 والدفعة الثانى: امتددت من 24 يوليو حتى 31 ديسمبر 2019 وجارى معاينة طلباتها واتخاذ إجراءات تشغيل المنافذ المقبول ومن المستهدف تشغيلها مطلع ابريل 2020 والدفعة الثالث: والذي امتدد من 1 يناير 2020 حتى 28 فبراير 2020 وسيتم إرسال الطلبات لإجراء المعاينة المبدئية وانهاء إجراءات التشغيل للمنافذ المقبولة ومن المتوقع دخولها الخدمة يونيو 2020.

ويسعي مشروع "جمعيتي" إلي إنشاء منافذ لبيع السلع التمونية التى يستفيد منها أصحاب بطاقات في كافة إنحاء الجمهورية حتى يحصلون على تلك السلع بإسعار مخفضة ودون عناء.

مصيلحي : اففتاح 4220 منفذ خلال المرحلتين الأولى والثانية

وكشف وزير التموين علي المصيلحي عن أنه تم افتتاحها بالمرحلة الأولى والثانية 4220 منفذ ضمن مشروع جمعيتي، بينما وصل عدد المنافذ التى تم افتتحها في المرحلة الثالثة تإلى افتتاح ما يقرب من ،280 وجارى تشغيل 570 منفذ.