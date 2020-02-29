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ثلاثي الأجانب.. سر تفوق الأهلي ضد صن داونز

السبت 29/فبراير/2020 - 11:18 م
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الاهلي
الاهلي
حسن شحاتة
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تمكن محترفي النادي الأهلي من بسط سيطرتهم على مواجهة المارد الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، من خلال قيادة القلعة الحمراء للفوز بهدفين دون رد، ضمن ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة تألق ثلاثي الأهلي المحترف، سواء بإحراز الأهداف أو المساهمة في إحرازها، وذلك بمشاركة كلا من التونسي علي معلول، والسنغالي أليو بادجي، والنيجيري جونيور أجايى.

ثلاثي المحترفين كلمة السر في فوز الأهلي
تقدم النادي الأهلي في النتيجة عن طريق علي معلول في الدقيقة 56 من زمن المباراة، بعد تمريرة من النيجيري جونيور أجاي، لينفرد على أثرها الظهير التونسي بالمرمى ويسددها على يسار الحارس بنجاح.

وفي الدقيقة 69، نجح "معلول" في إحراز الهدف الثاني للمارد الأحمر، من ركلة جزاء حصل عليها السنغالي "بادجي" بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء، ليسددها التونسي بنجاح، ليحقق الأهلي الفوز بفضل محترفيه.

وبتلك النتيجة قطع الأهلي شوطًا كبيرًا نحو التأهل للدور نصف النهائي في إنتظار تأكيده في مباراة الإياب على الأراضي الجنوب أفريقية.

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علي معلول باددجي الاهلي ضد صن داونز الأهلي أجايي

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